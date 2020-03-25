اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 06:52 ص
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زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامى

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:10 ص
زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامى أرشيفية
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر مدينة سفيرو- كوريلسك الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وسط تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامى)، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفيما يخص الأخبار المتعلقة بوقوع زلازل في دول العالم كان زلزال بقوة 5 رجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين، دون ورود أنباء عن تسجيل أى خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصينى –فى بيان الاثنين- أن الزلزال تم تسجيله الساعة 3:21 صباح اليوم بالتوقيت المحلى لبكين، وأن مركزه تم رصده على عمق 10 كيلومترات فى محافظة "بايتشنغ" بولاية "أكسو" فى منطقة "شينجيانج".


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