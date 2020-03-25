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زحام على ماكينات الصرف الآلى بالعريش والأهالى يناشدون المسئولين التدخل

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:12 م
زحام على ماكينات الصرف الآلى بالعريش والأهالى يناشدون المسئولين التدخل زحام المواطنين على ماكينات الصرف الآلى بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت أماكن تواجد ماكينات الصرف الآلى فى مدينة العريش، تزاحم من الموظفين لصرف مرتباتهم من أمام فروع البنوك، أمام مجلس مدينة العريش، وسط المدينة. وقال محمد حسنى، موظف، إنه اعتاد شهريا على الزحام مع كل نهاية شهر لصرف مرتبه، وهذه المرة الأمر مختلف، حيث لم تتخذ إجراءات تنظيم المتعاملين على كل ماكينة، ولم تتوفر ماكينات إضافية أو منافذ صرف عملة متنقله.

 

وتساءل رشاد حسن سالم، مدرس، أين دور البنوك لتلافى هذه المشكلة؟، لافتا إلى أنه وقف بطابور كان أمامه 15 شخصا، ومكث فترة قاربت 33 دقيقة حتى وصل لماكينة الصرف.

وأجمع المتعاملون مع الماكينات فى كل الموقع على ضرورة تدخل الجهات المسئولة بشمال سيناء، حيث تعد هذه الأماكن الآن مناطق تجمع على مدار الساعة وأمر مجبر عليه الموظفين لسحب مرتباتهم.

 

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعلن فى بيان له عن تخفيض عدد العاملين فى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية لمدة ١٥ يوما ، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم تحديد مجموعة عمل بكل جهة، على أن تتكون من مدير الإدارة او القسم واحد العاملين به ، على أن يتم منح باقى الموظفين راحة لمنع أى تجمعات. 

 

أضاف الغندور، أنه يتم منح أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والموظفات التى لديهن أبناء أقل من 12 سنة والموظفين المغتربين، راحة خلال تلك الفترة. 

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