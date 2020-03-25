اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 05:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زحام على ماكينات الصراف الآلى والبنوك ومراكز الإنترنت فى سوهاج

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:55 م
زحام على ماكينات الصراف الآلى والبنوك ومراكز الإنترنت فى سوهاج زحام على ماكينات الصراف الآلى والبنوك ومراكز الإنترنت فى سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"مراكز الإنترنت.. مكاتب البريد.. ماكينات الصراف الآلى.. البنوك" أماكن التجمعات بمحافظة سوهاج الأولى للتقديم من أجل الحصول على المنحة الاستثنائية "500" جنيه من القوى العاملة والثانية لصرف الحوالات والتعاملات اليومية والمعاشات والثالثة لصرف المرتبات، والرابعة لصرف المرتبات أو للتعامل في الإيداع أو الصرف كل هذه الأماكن بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا إلا أنها تشهد زحاما غير عادى.

المشكلة الكبرى كانت في فروع البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، حيث إن عدد كبير من الماكينات أصبح خارج الخدمة لعدم وجود أموال في الماكينات الأمر الذى جعل الماكينات التي بها أمولا تشهد تكدسا كبيرا للمواطنين وطالب الموظفين بسوهاج المسئولين بتغذية الماكينات بالأموال لتخفيف الضغط والزحام على ماكينات الصراف المثبتة في أفرع البنوك على مستوى مراكز المحافظة وتشغيل المكاتب الخاصة بالبريد لتقليل الضغط والزحام الخاص بصرف الرواتب المواطنين.

فى الوقت نفسه، قام مجموعة من الشباب بتوفير أدوات تعقيم ومناديل بعدد من الماكينات الخاصة بأعمال صرف المرتبات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة سوهاج أعلنت استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المصالح الحكومية والمدارس، والشوارع، والميادين العامة، وأماكن التجمعات بالمحافظة، من خلال فرق المحافظة وبالتنسيق بين مديريات الصحة، والزراعة، والوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.


كورونا

سوهاج

اخبار مصر

زحام

بنوك

انترنت

مراكز خدمة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة