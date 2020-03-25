زحام على ماكينات الصراف الآلى والبنوك ومراكز الإنترنت فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

"مراكز الإنترنت.. مكاتب البريد.. ماكينات الصراف الآلى.. البنوك" أماكن التجمعات بمحافظة سوهاج الأولى للتقديم من أجل الحصول على المنحة الاستثنائية "500" جنيه من القوى العاملة والثانية لصرف الحوالات والتعاملات اليومية والمعاشات والثالثة لصرف المرتبات، والرابعة لصرف المرتبات أو للتعامل في الإيداع أو الصرف كل هذه الأماكن بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا إلا أنها تشهد زحاما غير عادى.

المشكلة الكبرى كانت في فروع البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، حيث إن عدد كبير من الماكينات أصبح خارج الخدمة لعدم وجود أموال في الماكينات الأمر الذى جعل الماكينات التي بها أمولا تشهد تكدسا كبيرا للمواطنين وطالب الموظفين بسوهاج المسئولين بتغذية الماكينات بالأموال لتخفيف الضغط والزحام على ماكينات الصراف المثبتة في أفرع البنوك على مستوى مراكز المحافظة وتشغيل المكاتب الخاصة بالبريد لتقليل الضغط والزحام الخاص بصرف الرواتب المواطنين.

فى الوقت نفسه، قام مجموعة من الشباب بتوفير أدوات تعقيم ومناديل بعدد من الماكينات الخاصة بأعمال صرف المرتبات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة سوهاج أعلنت استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المصالح الحكومية والمدارس، والشوارع، والميادين العامة، وأماكن التجمعات بالمحافظة، من خلال فرق المحافظة وبالتنسيق بين مديريات الصحة، والزراعة، والوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.