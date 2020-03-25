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زاهى حواس عن غلق معبد الكرنك بسبب كورونا: الوضع سيمر وعلينا الالتزام بالمنزل

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:02 م
زاهى حواس عن غلق معبد الكرنك بسبب كورونا: الوضع سيمر وعلينا الالتزام بالمنزل الدكتور زاهى حواس
كتب محمد تهامى زكى

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أشاد الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصرية، بمجهودات وزارة الآثار والدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، من خلال غلق المعابد والمتاحف الأثرية المصرية، مؤكدا أن هذا الوضع سوف يمر، لكن يجب علينا الالتزام بالمنزل الفترة القادمة للحد من انتشار المرض.

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ونشر حواس، عبر حسابه على انستجرام، صورة من معبد الكرنك، صحبها بتعليق: "صورة من معبد الكرنك المغلق كجزء من جهودات وزارة الآثار والدولة للحد من انتشار فيروس الكورونا، أنا شخصيا أعمل من المنزل منذ الأسبوع الماضى، لأن هذا الوضع سوف يمر إن شاء الله، يجب علينا أن نتعلم من هذا الموقف".

وتابع حواس: "الرجاء الالتزام بالمنزل الفترة القادمة للحد من انتشار المرض، أتمنى أن يكون الجميع بخير".

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من ناحية أخرى، أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس، أنه يبحث عن مقبرة الملك تحتمس الثانى، والملك أمنحتب الأول، والملك رمسيس الثامن، وملكات وأمراء وأميرات الأسرة 18، وذلك أثناء تفقد حفائره بوادى الملوك، وعثرت البعثة العاملة بوادى الملوك برئاسة الدكتور زاهى حواس على 200 "أوستروكا" وهى عبارة عن قطع حجرية وفخارية عليها كتابات هيروغليفية وهيراطيقية تشير إلى العمال الذين بنوا مقابر الملوك.

وأكد الدكتور زاهى حواس أنه شاهد اليوم ما يقرب من 3000 سائح من جنسيات مختلفة مثل الفرنسية والألمانية والأمريكية واليابانية وغيرها، وأشار إلى أن الحياة بالأقصر تسير بشكلها المعتاد.

كما قابل الدكتور زاهى حواس فوج يابانى والتقط معه الصور التذكارية رغم تخوف الوفد من رفض "حواس"، لكنه ذهب وأخذ الصور التذكارية معه.

وأوضح الدكتور زاهى حواس، أن الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لحماية السائحين والجميع يسير بشكل عادى ولا يوجد خوف من أى شيء.

 

 

 


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