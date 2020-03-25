رى سوهاج: انتهاء تطهير الترع والمصارف والقضاء على أى تلوثات

سوهاج - عمرو خلف

قال المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بسوهاج، إن المديرية انتهت من تطهير جميع الترع والمصارف على مستوى مراكز المحافظة، وعددها 750 ترعة، وذلك فى إطار الخطة السنوية لصيانة وتطهير الترع، وكذلك توصيل المياه إلى نهاية الترع والقضاء على أى تلوثات موجودة بداخلها من قمامة وحشائش وغيرها، بناء على تعليمات وزارة الرى واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الرى، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن المديرية تواصل يوميا عمل التعقيمات والتطهيرات داخل مبنى المديرية وعلى مستوى الإدارات والمكاتب الإدارية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أما فيما يخص التعديات على منافع النيل والصرف فقال "ميدان" إن المهندسين بمديرية الرى يواصلون يوميا ضبط المخالفات ومتابعة هذه التعديات الخاصة بأملاك الدولة كما يتم متابعة توصيل المياه لمحطات مياه الشرب .

وفى وقت سابق شدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى الحاسم لمخالفات البناء وإزالتها فورا، وتطبيق القانون بكل حزم وشدة.

وأكد محافظ سوهاج أهمية التنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.

كما أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية فى المهد لـ 53 حالة تعد وبناء مخالف، خلال الأسبوع الماضى، مؤكداً تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.