اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 02:30 م
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روسيا تدرس إلغاء العرض العسكرى فى "يوم النصر " هذا العام

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:01 م
روسيا تدرس إلغاء العرض العسكرى فى "يوم النصر " هذا العام المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن ثمة مشاورات جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكرى بمناسبة الذكرى الــ" 75 ليوم النصر على الفاشية" فى موسكو هذا العام، وأضاف المتحدث - في تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن هذه المسألة قيد المناقشة حاليا، وأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بعد حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار المناسب سيتخذ في الوقت المناسب ، وسيتم الإعلان عنه. 

وحول إمكانية إقامة العرض العسكري في هذه الذكرى بدون جمهور، قال بيسكوف "إن الوضع الحالي يجبرنا على أن نكون مرنين، وإنه من الضروري القيام بكل شيء بطريقة تجعلنا نشيد ببطولة شعبنا وبلدنا العظيم مع عدم تعريض صحة الناس للخطر". حسب تعبيره

وكانت روسيا قررت في وقت سابق إلغاء المنتدى الاقتصادى في مدينة "سوتشي " ومنتدى "سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي " بسبب انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن السلطات الروسية اليوم الأربعاء، أعلنت تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 658 شخصا، جاء ذلك بحسب "العربية"، كان مقر العمليات الروسى لمكافحة فيروس كورونا، أعلن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى عموم روسيا إلى 495 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بعد تسجيل 57 إصابة جديدة فى 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 28 إصابة فى موسكو، وأشار بيان للمقر الروسي أمس الثلاثاء، إلى تعافي 5 أشخاص تماما وخروجهم من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصا حاليا.

وأكد مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس كورونا، سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ لهم فى موسكو.

كما أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا الثلاثاء، عن 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في ضواحي موسكو وحدها.

وذكر بيان لمقر عمليات مكافحة الفيروس أنه جرى تأكيد 6 إصابات جديدة أخرى بفيروس كورونا، بضواحى موسكو؛ وبذلك بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو فقط حتى الآن 41 حالة، مشيرا إلى أن اثنين من المرضى غادرا المستشفى بعد تعافيهما من المرض.

يُذكر أن الحكومة الروسية خصصت 8.8 مليار روبل ( حوالي 108.9 مليون دولار) لبناء 16 مركزا لعلاج الأمراض المعدية المخصصة للعسكريين.

 


روسيا

العرض العسكرى الروسى

كورونا

فيروس كورونا

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