رفع وإزالة 315 طنا من القمامة والمخلفات بأبو قرقاص فى المنيا.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية بقرية بنى موسى بالمنيا، اليوم الأربعاء، حملة نظافة مكبرة بالقرية ورفع مستوى كفاءة الطرق من إزالة الأتربة وتم رفع 60 طن قمامة ومخلفات صلبة.

كما قامت الوحدة القروية باتليدم بعمل حملة نظافة مكبرة ورفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة، فيما قامت الوحدة القروية بأبيوها بحملة نظافة مكبرة وتم رفع تراكمات القمامة الموجودة بها، ورفع 30 طن قمامة.

ونفذت الوحدة القروية بأبوقرقاص البلد حملة نظافة مكبرة بالقرية وتم رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة، كما قامت الوحدة القروية بنى عبيد حملة نظافة مكبرة بالقرية وتم رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة، ورفعت الوحدة المحلية بأبوقرقاص 40 طن قمامة، أما الوحدة القروية جريس حملة نظافة مكبرة بقرية وتم رفع 25 طن قمامة، وفى نزلة أسمنت تم رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة.

ومن ناحية أخرى، استعدت الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم والكافيهات.

وكان اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أصدر كتابا دوريا، رقم "24"لسنة 2020، لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات، والهيئات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بتاريخ 24-3-2020.