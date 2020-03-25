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رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:25 ص
رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو" رئيس وزراء كندا
كتب محمد تهامى زكى

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أبدى جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، سخطه وغضبه من أولئك الذين يتهاونون فى مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ويخرجون مع الأصدقاء ويستضيفون حفلات العشاء، قائلاً: "لقد طفح الكيل".

وقال ترودو، فى مقطع مصور عبر حسابه على تويتر: "لقد طفح الكيل، بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يخرجون مع الأصدقاء أو استضافة حفلات العشاء، افعل الشىء الصحيح وهو البقاء فى المنزل، وأثناء وجودك فى المنزل، شارك هذا الفيديو لتذكير الآخرين أنهم بحاجة إلى البقاء فى المنزل أيضًا".

 

وكانت السلطات الصحية فى كندا، أعلنت ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا فى البلاد بلغ 25 شخصا، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2187 حالة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا  خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشى فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية فى عدد الإصابات هناك.

وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى: نرى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل فى الإصابات والوفيات.

وأشارت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.


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