رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

أبدى جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، سخطه وغضبه من أولئك الذين يتهاونون فى مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ويخرجون مع الأصدقاء ويستضيفون حفلات العشاء، قائلاً: "لقد طفح الكيل".

وقال ترودو، فى مقطع مصور عبر حسابه على تويتر: "لقد طفح الكيل، بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يخرجون مع الأصدقاء أو استضافة حفلات العشاء، افعل الشىء الصحيح وهو البقاء فى المنزل، وأثناء وجودك فى المنزل، شارك هذا الفيديو لتذكير الآخرين أنهم بحاجة إلى البقاء فى المنزل أيضًا".

Enough is enough. To those who are still hanging out with friends or hosting dinner parties: Do the right thing and stay home. And while you’re at home, share this video to remind others they need to stay home too. #PlankTheCurve pic.twitter.com/b2q1fT81cO