اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء السودان: وزير الدفاع الراحل كان جسرا ربط المكونين المدنى والعسكرى

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:18 م
رئيس وزراء السودان: وزير الدفاع الراحل كان جسرا ربط المكونين المدنى والعسكرى رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن وزير الدفاع الراحل الفريق أول ركن جمال الدين عمر كان الجسر الذي ربط بين المكونين المدني والعسكري خلال الفترة الانتقالية، وأدى واجبه في ملف السلام بكل جدية وإخلاص، حيث كان شعلة من النشاط.
وأضاف حمدوك - في كلمة لنعي وزير الدفاع الراحل عقب تشييع جثمانه مساء اليوم الأربعاء - أن السودان فقد اليوم أحد أبنائه الأوفياء والمخلصين وهو يؤدي واجب الوطن.
وأشار إلى أنه أسس حكمه على الراحل من تجربة التعايش، حيث تواصل مع الفقيد خلال الأشهر الماضية ووجده نعم الصديق والرفيق، وكان مخلصا يؤدي واجبه بامتياز.
وشدد حمدوك على أن وزير الدفاع الراحل ظل يعمل في ملف السلام بكل إخلاص وجدية، مما أكسبه احترام كل الذين تعاملوا معه من الحركات المسلحة والجانب الحكومي، معبرًا عن تعازيه لأسرة الراحل ولرفقائه في القوات المسلحة، ولأبناء الشعب السوداني كافة.
وتُوفي وزير الدفاع السوداني رئيس فريق الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام الفريق أول ركن جمال الدين عمر، في جوبا عاصمة جنوب السودان صباح اليوم الأربعاء، وشُيع إلى مثواه الأخير مساء اليوم، في حضور رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقيادات الدولة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، وحشد مهيب من الشعب السوداني.


السودان

عبد الله حمدوك

رئيس وزراء السودان

وزير الدفاع السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة