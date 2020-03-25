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رئيس مدينة الزينية يعلن عدم صحة إصابة شقيقين بقرية الصعايدة بـ"فيروس كورونا"

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:06 ص
رئيس مدينة الزينية يعلن عدم صحة إصابة شقيقين بقرية الصعايدة بـ"فيروس كورونا" المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه لا صحة لما تردد من إصابة شاب وشقيقته 15 عاماً و18 عاماً من قرية الصعايدة التابعة لمركز ومدينة الزينية بفيروس كورونا "كوفيد 19"، كما أشيع على وسائل التواصل الإجتماعى مؤخراً، مؤكداً على أنه بعد التأكد تماماً من التحاليل والإشاعات اللازمة تبين أنهما لا يحملان الفيروس وخرجت نتائج التحاليل سلبية وعادا لمنزليهما دون أية مشكلات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية – فى بيان صحفى – أنه بعد فحص الشقيقين وإجراء سحب العينات لهما داخل مستشفى حميات الأقصر أثبتت النتائج خلوهما من الفيروس تماماً، حيث تم ذلك بحضور أشرف سعد رئيس قرية الصعايدة، وتم على إصطحاب الشقيقان لمنزلهما دون أية مشكلات أو أزمات كما أشيع بين المواطنين، وذلك في ضوء التعليمات المشددة من قبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة التصرف فوراً وبمنتهي الجدية في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة ومحافظة الأقصر لمجابهة الفيروس وحال أية إشاعات بين المواطنين.

وكان قد صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، أنه ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تمت مواصلة الحملات الليلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمركز منذ إصدار مجلس الوزراء قراراً بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفض أى تجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تلاحظ خلال الجولات اليوم الثلاثاء، إقامة حفل زفاف بإحدى شوارع مدينة إسنا وآخر بقرية الدير، مما يترتب عليه تجمعات المواطنين ويعرض حياتهم للخطر وعلى الفور، تم فض وتفرقة التجمعات وإلغاء حفل الزفاف.

 


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