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رئيس عمليات الحكومة:نتابع على مدار الساعة تطبيق القرارات الأخيرة وحظر التجول

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:58 ص
رئيس عمليات الحكومة:نتابع على مدار الساعة تطبيق القرارات الأخيرة وحظر التجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن الغرفة على إنعقاد دائم بصورة مستمرة لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية .
 
 
 
وأوضح أنه فيما يتعلق بتطبيق قرارات الحكومة اليوم الأربعاء والتي منها حظر التجول للمواطنين بداية من السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا ، إنه سيتم التواصل مع كافة الوزراء والمحافظين سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء أمس.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، أنه بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
 
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.
 
 
 
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.
 
 
 
وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.
 
 

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