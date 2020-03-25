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رئيس جامعة كفر الشيخ: منظومة التعليم عن بعد تسير بشكل متميز

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:00 ص
رئيس جامعة كفر الشيخ: منظومة التعليم عن بعد تسير بشكل متميز جامعة كفر الشيخ
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ انتظام العملية الدراسية داخل الجامعة من خلال منظومة التعليم عن بعد التى أطلقتها الجامعة مع اتخاذ القرار الرئاسى بتعليق الدراسة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأضاف الدكتور عبد الرازق يوسف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم حيث أتاحت الجامعة عددًا كبيرًا من البرامج يتم استخدامها لخلق تواصل وتفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بما يضمن نجاح المنظومة وإتاحة المواد الدراسية.

وتابع أن الشكاوى الواردة لإدارة الجامعة حول منظومة التعليم عن بعد محدودة للغاية ولا تذكر خاصة أن الجامعة تضم الآلاف الطلاب مؤكدًا سير المنظومة بشكل متميز .

وكان المجلس الأعلى للجامعات، اتخذ عددًا من القرارات المهمة والعاجلة، فى ضوء القرار الرئاسى الصادر بتعليق الدراسة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" قرارات المجلس الأعلى للجامعات:

1 - التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم منشآت ومرافق الجامعات

2- الاستمرار فى تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة .

3 -يرحل التطبيق العملى للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو فى الإجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.

4 - التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذى أنعقد فى جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.

5 - استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجانى للمنصات التعليمية الإلكترونية.

6 - إلغاء امتحانات الميد تيرم وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى حال استمرار تعطيل الدراسة.

7 – تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التى ستعلن من كل جامعة

8 - عدم احتساب مدة تعطيل الدراسة لطلاب الدراسات العليا.


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تعليق الدراسة

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