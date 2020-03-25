اليوم السابع
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للتخفيف عن ذويهم..

رئيس جامعة حلوان يوجه عمداء الكليات بعدم حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:35 ص
رئيس جامعة حلوان يوجه عمداء الكليات بعدم حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدكتور ماجد فهمى رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، عن الانتهاء من نتائج الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة، وإعلانها إلى الطلاب بمختلف المراحل وجميع الفرق الدراسية بالكلية، لافتا إلى أنه اتخذ قرارا بمنع حجب نتائج الطلاب داخل الكليات بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية وذلك فى إطار خطة الجامعة للتخفيف عن كاهل الأسر، مشددا على عمداء الكليات بإعلان النتائج فورا لجميع الطلاب بغض النظر عن دفع الرسوم الدراسية من عدمه.
 
وتابع رئيس جامعة حلوان، أن القرار يأتي فى إطار إجراءات الجامعة لمواجهة فيروس كورونا خاصة فى ظل الظروف الحالية وتعليق الدراسة، وللتخفيف على ذوى الطلاب خاصة وأنه قد يكون من بينهم العاملين بصورة يومية وتأثروا حاليا بسبب إجراءات مواجهة كورونا .
 
وتواصل جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة اتخاذ اجراءاتها للمحافظة على سلامة  الطلاب والطالبات في كليات الجامعة، بالتوازى مع جهود الدولة وما تبذلة من جهود واستعدادات للوقاية من فيروس كورونا، حيث قامت إدارة الطب الوقائي  تحت إشراف  الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة. 
 
وشهدت الكليات الفنية بالجامعة ( الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية الفنية - التربية الموسيقية) عمليات تعقيم  للمدرجات والقاعات الدراسية. 
 
وأوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.
 
 وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الحملة مستمرة حفاظاً علي صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة كذلك تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميا بالمطهرات والمنظفات التي أوصت بها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي إلى جانب تهوية حجرات التدريس وتقليل الكثافة العددية. 
 
 

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