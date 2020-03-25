اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:43 م
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا.. صور رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا
كتب محمد صبحى

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أجرى الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام والأمناء المساعدين الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" قبل بدء اجتماع مجلس الجامعة مساء اليوم.
 
وأكد رئيس جامعة بنها على استمرار رفع حالة الطوارئ والتنسيق مع كافة الإدارات المعنية بالجامعة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل إدارة الجامعة وكلياتها والمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا.
 
وأضاف السعيد بحسب بيان صادر عن الجامعة، أنه تم تعليق جميع الفعاليات بالجامعة وكلياتها ومراكزها من مؤتمرات وندوات ومهرجانات ومسابقات واحتفالات ومعارض ودوريات رياضية، حتى إشعار آخر مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات بتعقيم القاعات قبل بدء وبعد أى إجتماعات مع تقليل عدد الحضور واختصار الوقت قدر الإمكان.

كانت دشنت جامعة بنها مبادرة طلابية من أسرة طلاب من أجل مصر تهدف إلى تنظيم حملات توعية إلكترونية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، وبإشراف الدكتور مصطفى القاضي" عميد كلية طب بنها" والدكتور محمد جودة "وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب" وتنسيق الدكتورة نيرمين عدلى "رائد الأسرة".

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى صناعة وتوفير الكحول والجيل المعقم للأيدى لجميع العامليين بالمستشفيات وجامعة بنها ولأهالى محافظة القليوبية بأسعار رمزية، وذلك فى إطار تقديم الدعم الملموس مع قادات الوطن لمجابهة هذا الفيروس، كما تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب من خلال تسهيل عملية التدريس والتعليم عن بعد.

وأعرب "عميد طب بنها" عن سعادته بمثل هذه المبادرات الطلابية التى تنم عن جيل واعى وقيادات مستقبلية مسؤولة، كما أكد على توفير كافة الدعم اللازم لتعزيز مثل هذه الأنشطة التى تخدم الوطن وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

كما أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفى بنها الجامعى بأشراف الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفى منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بإخطار انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة ف النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحه المهنيه بجانب تعقيم العيادات الخارجيه بالمستشفيات بالتعاون مع وحده الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم اخلاء الزائرين والغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالى بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضى.

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (1)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (1)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (2)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (2)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (3)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (3)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (4)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (4)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (5)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (5)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (6)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (6)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (7)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (7)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (1)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (1)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (2)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (2)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (3)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (3)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (4)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (4)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (5)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (5)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (6)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (6)

رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (7)
رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا (7)

 

 


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