اليوم السابع
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رئيس تشاد: مقتل 92 جنديا على أيدى متشددى بوكو حرام

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:46 ص
رئيس تشاد: مقتل 92 جنديا على أيدى متشددى بوكو حرام بوكو حرام- صورة أرشيفية
رويترز

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قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن 92 جنديا قتلوا و47 أصيبوا في هجوم نفذه متشددو جماعة بوكو حرام، وهو أكبر عدد يسقط في هجوم يستهدف الجيش. وقع الهجوم يوم الاثنين في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد بغرب البلاد حيث تقاتل قوات من تشاد ونيجيريا والنيجر إرهابيين منذ أعوام.

وقال ديبي أثناء تفقده موقع الهجوم في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء "شاركت في الكثير من العمليات...لكن لم يسبق في تاريخنا أن فقدنا كل هذا العدد من الرجال دفعة واحدة".

وعرض التلفزيون الرسمي مقطعا للرئيس، الذي يحكم تشاد منذ 1990 ونجا من عدة محاولات تمرد وانقلاب، وهو يسير بين حطام سيارات محترقة.

وقتلت جماعة بوكو حرام، التي ظهرت في شمال شرق نيجيريا في 2009، أكثر من 30 ألف شخص وأجبرت نحو مليونين على النزوح من منازلهم.

وفي مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر عزز متشددون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش وجودهم وقتلوا مئات من الجنود في الشهور الستة الماضية.

 


تشاد

بوكو حرام

نيجيريا

النيجر

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