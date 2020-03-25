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رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين لمتابعة توافر السلع والأدوية وتطبيق الحظر

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:20 م
رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين لمتابعة توافر السلع والأدوية وتطبيق الحظر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عدداً من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والادوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة.
 
 
 
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها بالأمس، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.
 
 
 
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرصاً على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد تم استثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر، وكذا تم السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضاً بمرور مركبات العاملين بها في الورديات المختلفة، وكذا مرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.
 
 
 
 
 
 

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