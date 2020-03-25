رئيس الكنيست يتقدم باستقالته لخلافات مع المحكمة العليا الإسرائيلية

كتب- هاشم الفخراني - عامر مصطفى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس ​الكنيست​ ​يولي إيدلشتاين​ قدم استقالته من منصبه اليوم الأربعاء.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أمرت ادلشتاين، بإجراء تصويت من أجل انتخاب رئيس للكنيست، بعد أن أوضح ادلشتاين بأنه لا ينوي فعل ذلك.

وفي رد على دعوة ​القضاة​ لإجراء التصويت، قال ادلشتاين بأنه لن يوافق على أن تضع المحكمة أمامه إنذاراً، وأن التدخل في عملية برلمانية كهذه ليس في محله.

وطلب وزراء الليكود من أدلشتاين تجاهل توجيهات المحكمة العليا التي ناقشت التماسات لإجبار أدلشتاين على السماح بانتخاب رئيس للكنيست.