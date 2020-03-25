اليوم السابع
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دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:10 ص
دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو حظر التجوال

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أصدر مجلس الوزراء، اليوم عدد من القرارات الجديدة، لتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، ويرصد الفيديو التالى أبرز وأهم تلك القرارات، وتفاصيل تطبيقها.

 

ـ تحرك من مكان عملك مبكرا، لتصل منزلك قبل السابعة مساء

حتى لا يطبق عليك الحظر وأنت فى الطريق.

ـ إذا كنت تستخدم المواصلات العامة أو المترو، راع مواعيد الوسائل التى تستخدمها.

ـ مع العلم أن، آخر رحلة للمترو تنطلق 5.30 مساء

وأول رحلة تنطلق 5.30 صباحا

ـ كافة رحلات القطار تغيرت مواعيدها، بحيث لن تسير قطارات على القضبان أثناء الحظر

 

ـ اشتر كافة احتياجاتك قبل ساعات الحظر، لأن كافة المحال مغلقة من الخامسة مساء

 

ـ لا تذهب إلى المصالح الحكومية، لأن كافة خدماتها للمواطنين متوقفة لمدة أسبوعين

واعتمد على أوراقك الحالية حتى لو كانت منتهية

 

ـ كافة المطاعم والكازينوهات والنوادى مغلقة، فلا تذهب إليها

حتى خدمة الدليفرى لا تعمل أوقات الحظر

ـ البنوك عدلت مواعيدها لتصبح من 8.30 صباحا حتى 2 ظهرا

 

ولكن لا تقلق:

ـ المخابز ومنافذ التموين والمستشفيات والصيدليات، مستثناة من كل هذه القرارات وتعمل دائما لخدمتك.


حظر التجوال

مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

مكافحة كورونا

اليوم السابع بلس

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