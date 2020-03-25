دار الإفتاء: المدعى أنه المهدى المنتظر مجذوب عديم العقل فلا تلتفتوا إليه.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

"هل حقا نصدق من يقول إننا فى آخر الزمان وظهور المهدى المنتظر.. ونرجو توضيح علامات يوم القيامة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وقال وسام:"يبدو أن هذا السؤال متعلق بالفيديو الذى انتشر فى الفترة الأخيرة لشخص يدعى أنه المهدى المنتظر، ولكن كان واضح فى الفيديو أنه مريض نفسي وعقلى ويقول كلاما إنما يدل على عدم العقل".





وتابع وسام: "نقول للناس لا تنشروا مثل هذا ولا تعلق على من يفعل ذلك ويجب إهماله، فمثل هؤلاء مجاذيب، ولكن سيدنا المهدى نعم سيظهر فى آخر الزمان ومن علامات يوم القيامة ولكن ليس بهذا الأسلوب المضحك ويجب علينا عدم نشره مثل هذا".



واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"النبى صلى الله عليه وسلم حدثنا عن علامات يوم القيامة وهو حينما حدثنا عن يوم القيامة إنما ليزداد المؤمنين إيمانا، فالمؤمن يجب أن يزداد إيمانه ويصدق رسول الله صلى الله عليه وإذا عشنا وشاهدنا علامة من علامات يوم القيامة فلا نهلع ونجرى على السلع الغذائية وما إلى ذلك وإنما نزداد إيمانا والرسول صلى الله عليه وسلم قال :'إذا قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها".



وكان عدد من المواطنين تداولوا مقطع فيديو عبر تطبيق مواقع التواصل الاجتماعى ، لشخص يعلن فيه أنه المهدى المنتظر ، من أمام أحد المساجد ، في إحدى المحافظات، وقال فى الفيديو: يا أيها الناس.. أنا المهدى المنتظر.. بعثنى الله رسولاً إلى الدنيا كلها.. أخبر عنى محمد رسول الله.. وقد بعثني الله رسولاً إلى الدنيا كلها.. أنا المهدي.. أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم.. أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين.. أنا المهدي أملك الناس سبع سنوات فإن مت قمت قامت القيامة.. أنا المهدى.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".



وأكد المواطن الذى لم يحدد بعد مكانه ولا تفاصيل اسمه أنه "المهدي المنتظر" الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل.، وظهر الرجل في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقف أمام أبواب أحد المساجد، مرددًا بأنه "المهدي المنتظر".





