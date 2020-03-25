داخلية تايلاند: إغلاق المتاجر يثير موجة فرار جماعى لـ60 ألف عامل مهاجر

قال مسئول بوزارة الداخلية فى تايلاند اليوم الأربعاء، إن نحو 60 ألف عامل مهاجر مقيم في تايلاند فروا من البلاد منذ أن أعلنت إغلاق المتاجر والعديد من الشركات في مطلع الأسبوع في إطار إجراءات رامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت تايلاند حدودها البرية وطلبت من الناس البقاء في منازلهم وأغلقت أغلب الشركات في محاولة لاحتواء الفيروس. ومن المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا تفعيل سلطات طوارئ كاسحة غدا الخميس.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية التايلاندية لرويترز إن نحو 60 ألف عامل مهاجر من لاوس وكمبوديا وميانمار عادوا لبلادهم حتى يوم الثلاثاء.

وسجلت تايلاند 934 حالة إصابة بالفيروس وهو ثاني أكبر عدد في جنوب شرق آسيا.