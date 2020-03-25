اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

داخلية تايلاند: إغلاق المتاجر يثير موجة فرار جماعى لـ60 ألف عامل مهاجر

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:54 ص
داخلية تايلاند: إغلاق المتاجر يثير موجة فرار جماعى لـ60 ألف عامل مهاجر كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئول بوزارة الداخلية فى تايلاند اليوم الأربعاء، إن نحو 60 ألف عامل مهاجر مقيم في تايلاند فروا من البلاد منذ أن أعلنت إغلاق المتاجر والعديد من الشركات في مطلع الأسبوع في إطار إجراءات رامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت تايلاند حدودها البرية وطلبت من الناس البقاء في منازلهم وأغلقت أغلب الشركات في محاولة لاحتواء الفيروس. ومن المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا تفعيل سلطات طوارئ كاسحة غدا الخميس.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية التايلاندية لرويترز إن نحو 60 ألف عامل مهاجر من لاوس وكمبوديا وميانمار عادوا لبلادهم حتى يوم الثلاثاء.

وسجلت تايلاند 934 حالة إصابة بالفيروس وهو ثاني أكبر عدد في جنوب شرق آسيا.

 


تايلاند

فيروس كورونا

كورونا

اغلاق المحال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة