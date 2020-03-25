اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خلية أزمة للطائفة اليهودية في المغرب تواجه مستجدات كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:26 ص
خلية أزمة للطائفة اليهودية في المغرب تواجه مستجدات كورونا كورونا
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دفعت التطورات التي يعرفها المغرب والعالم أجمع فى الوقاية من "فيروس كورونا" المستجد مجلس الطوائف اليهودية إلى خلق خلية لتدبير الأزمة.

ووضّح مجلس الطوائف اليهودية المغربية أنه، في علاقة دائمة مع السلطات المسؤولة وبالطائفة فى الدار البيضاء، خلق هذه الخلية المكونة من أعضاء من المجلس ومتعاونين من الطائفة اليهودية بالبيضاء والمنظمة اليهودية وأطباء من الطائفة ومتطوّعين.

وتهدف خلية الأزمة إلى مساعدة مجموع أعضاء الطائفة اليهودية بالمغرب المحجورين، وتنسيق سير عمل الطائفة.

وخلقت الخلية رقما أخضر صالحا لكل من يريد أن يستعلم، وللتواصل بالنسبة إلى من لهم شكوك ليجيبوا عن لائحة قصد توجيههم إلى الخدمات الصحية المخصصة، وفق إجراءات محددة.

وتهتم خلية الأزمة بشكل خاص بـ"دور العجزة"؛ لأنه "يجب بأي ثمن أن نحافظ على حياة أزيد من عشرين من قدماء الطائفة الطاعنين في السن، والهشين مناعيا".

ويوضح المصدر نفسه أن كل الزيارات مُنعت لهذه الدور ومجمّع "ليفين"، مع خلق مخزون مؤونة كافٍ، وإعطاء عمولات لنساء النظافة، وباقي العمال، وموظفي العناية، وخلق مخزون للأدوية الموصوفة للأشخاص المعنيين، علما أنهم ينتظرون هبة من وزارة الصحة لكمامات الوقاية.

وتهم هذه الخلية أيضا الأشخاص المعزولين الذين لا يمكنهم التزود بإمكاناتهم الخاصة خلال فترة الحجر، فوضعت خدمة لإيصال مقتنيات التغذية والنظافة، مع الحفاظ على تواصل منتظم وطمأنتهم ومساعدتهم إذا اقتضت الضرورة؛ لكسر عزلة هذه العائلات وهؤلاء الأفراد المعزولين المقدرين بثلاثين.

وأكدت الخلية أن الذبح على الطريقة الطقوسية يجب أن يستمر، على الرغم من الصعوبة المتمثلة في اقتراب الأعياد، وهو ما يتم معه أخذ الإجراءات الضرورية في هذه الظرفية والتنسيق مع الهيئات الدينية. كما طمأنت الطائفة بشأن إيصال الكعكات الدائرية الخاصة بعيد الفصح خلال هذا الأسبوع، ومجموعة من المتعلقات الطقوسية.

وأنهى سيرج بيرديدو، أمين عام مجلس الطوائف اليهودية المغربية، رسالته إليها قائلا: "نحن متيقنون أن كُلّا منا سيقوم بدوره التضامني بإخلاص لحفظ طائفتنا".

 


المغرب

اخبر المغرب

كورونا

فيروس كورونا

المصابون بكورونا

الحكومه المغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة