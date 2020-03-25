اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 08:55 م
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خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان مع قرار حظر التجوال.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:48 م
خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان مع قرار حظر التجوال.. صور خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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خلت شوارع أسوان الرئيسية من وجود المارة تماماً، بالتزامن مع قرار تطبيق حظر التجوال ابتداء من اليوم الأربعاء، بداية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تطبيق قرار حظر التجوال فى مختلف الشوارع ومداخل ومخارج أسوان، والتزمت المحال التجارية والمولات أيضاً، بالإضافة إلى الأندية والهيئات وكافة المصالح والمنشآت التابعة للقطاعين العام والخاص، بقرار حظر التجوال، كما تم إغلاق جميع الكافيهات والمقاهى، وخلت الشوارع من المارة باستثناء بعض الشوارع الداخلية وفى القرى أيضاً والتى شهدت تواجد عدد قليل جداً من المارة.

وانتشرت عدد من الدوريات الشرطية بشوارع المدينة لتمشيط الحركة الأمنية ومراقبة الشوارع تنفيذا لقرار حظر التجوال.

وفى سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه فى اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا ، يتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين.

وأكد الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " ، أننا نستطيع أن ننجح فى مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كباراً وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا فى كافة الاتجاهات ، القوات المسلحة ، والشرطة المدنية البواسل ، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة فى ربوع مصر .

وتابع الرئيس: " أقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضى البعيد .. حفظ الله مصر وشعبها العظيم ".

 

خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان (1)
خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان 

 

خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان (2)
خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان

 

خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان (3)
خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان

 

خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان (4)
خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان

 

خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان (5)
خلو الشوارع الرئيسية من المارة بأسوان 

 


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