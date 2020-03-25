خطة عمل للإدارة الطبية بجامعة قناة السويس لمواجهة انتشار كورونا(صور)

الإسماعيلية - السيد فلاح

بدأت الإدارة الطبية بجامعة قناة السويس،سلسلة حملات تثقيفية حول فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه ، فى ضوء الخطة الاحترازية للوقاية من خطر فيروس الكورونا ، وتحت رعاية رئيس الجامعة ماجدة هجرس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة سمر فتحي، مدير عام الإدارة الطبية ومدير الطب الوقائى الدكتورة سالى سعد.

كما شملت الإجراءات الاحترازية خطة مستقبلية فى حال انتظام الدراسة شملت كيفية الترصد لأى حالات اشتباه الإصابة بالفيروس والتعامل معه وتدريب الأطباء على التعرف على الحالات المشتبه فيها وبروتوكول التعامل مع الحالات والعزل الصحى.

كما تم توفير عامل نظافة مدرب على تطهير الأسطح والحوائط والأرضيات ومتابعة إدارة الطب الوقائى اليومية لعمليات النظافة بشكل يومى ومتابعة عيادات المدن الجامعية والتنبيه على توفير مستلزمات ومعدات التعقيم والنظافة مع تخصيص غرفتين فى المدن الجامعية بعيدة عن حركة الطلاب لعزل أى حاله مشتبه فيها وملائمتها للمواصفات المتبعة فى غرف العزل الصحى فى حال انتظام وعودة الدراسة، بالإضافة إلى اتباع إجراءات التخلص من جميع المستلزمات أحاديه الاستخدام مثل الكمامات والقفازات الطبية بطرق علمية سليمة ومراجعة التقارير الطبية لحالات المرض المزمن من العاملين بالجامعة لادراجهم ضمن الإجازات الاستثنائية التى أقرتها الوزارة.

كما ضمت الإجراءات متابعة استقبال طلاب العلاج المزمن لتوفير العلاج الشهرى الخاص بهم والتأكيد على عدم تاثرهم بالسلب فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

ويشارك فى الحملة أطباء الإدارة الطبيه الدكتورة دعاء رفعت والدكتورة والدكتور على ناصر والدكتور تامر محمد مع استمرار خطة التوعيه لتشمل العاملين بباقى إدارات الجامعة.

من ناحية أخرى عقد مجلس جامعة قناة السويس جلسته اليوم برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة عبر الفيديو كونفرس، جاء ذلك فى إطار ما تقوم به جامعة القناة من إجراءات احترازية لمواجهه انتشار فيروس كورونا، وناقش المجلس فى اجتماعه العديد من الملفات التى تهم العملية التعليمية.

شارك فى الاجتماع، الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسمير النجار، أمين عام الجامعة.

اجتماع جامعة قناة السويس عبر الفيديو كونفرس

اجتماع جامعة قناة السويس عبر الفيديو كونفرس

اجتماع جامعة قناة السويس عبر الفيديو كونفرس

اجتماع جامعة قناة السويس عبر الفيديو كونفرس

اجتماع جامعة قناة السويس عبر الفيديو كونفرس