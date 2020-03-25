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حقيقة فيروس هانتا الصيني الذي تسبب بوفاة شخص فى ووهان .. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:36 ص
حقيقة فيروس هانتا الصيني الذي تسبب بوفاة شخص فى ووهان .. فيديو فيروس هانتا
إعداد فاطمة ياسر

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بعدما أصبح فيروس هانتا تريند عالمي، وذلك بعد ما نشرت جريدة "economictimes"، أنه توفى رجل من مقاطعة ووهان الصينية من فيروس هانتا، وذلك أثناء وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام،  ذاهبا لمقاطعة شاندونج الصينية، مما جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وذلك وفقا للتقرير نشر في " جلوبال تايمز"، وخلال هذا الفيديو سنتعرف علي حقيقة هذا الفيروس.

هانتا

الفيروس الصيني يثير الذعر

فما هي قصته؟

هانتا فيروس ينتشر ويتم العدوي به من القوارض

ظهر هانتا في أمريكيا أول مرة 1993 ثم في الأرجنتين في 2018

أعراضه

ارتفاع حرارة الجسم ويصاحبها قشعريرة

الشعور بالصداع الشديد

ألم في عضلات الجسم

التعرض للقيء أو الإسهال أو ألم في البطن

وبعد مرور من 4 إلي 10 أيام من الإصابة

يزداد الأمر سوء بأعراض أشد

سعال يصاحبه إفرازات

ضيق شديد في التنفس

تعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل

انخفاض ضغط الدم

انخفاض كفاءة القلب

 

طرق العدوى

ينتقل فيروس هانتا بلمس بول أو براز أو لعاب القوارض فقط

لا ينتقل من شخص لأخر إلا بتبادل النفس

لا يوجد علاج أو لقاح لفيروس هانتا

بل يتم علاج داعم للمرضي عن طريق وضعهم علي أجهزة التنفس الصناعي

وتزويد نسبة الأكسجين في الدم


فيروس هانتا

الصين

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