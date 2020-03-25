حظر إقامة الفعاليات العامة بالأماكن الداخلية والخارجية فى موسكو

كتب سمير حسنى

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء ، حظر إقامة الفعاليات العامة في الأماكن الداخلية والخارجية في موسكو ، جاء ذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام قبل قليل ، فى غضون ذلك أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 658 شخصا، جاء ذلك بحسب "العربية" ، كان مقر العمليات الروسى لمكافحة فيروس كورونا، أعلن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى عموم روسيا إلى 495 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بعد تسجيل 57 إصابة جديدة فى 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 28 إصابة فى موسكو، وأشار بيان للمقر الروسي أمس الثلاثاء، إلى تعافي 5 أشخاص تماما وخروجهم من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصا حاليا.

وأكد مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس "كورونا" سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ لهم في موسكو.

كما أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا الثلاثاء، عن 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في ضواحي موسكو وحدها.