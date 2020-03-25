حريق هائل يلتهم محتويات شقة بإدفو دون إصابات

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

شب حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة الفارسية بمركز إدفو محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن احتراق محتويات المنزل، ولم ينتج عن الحادث إصابات بشرية أو وفيات، وتم إخماد النيران التى اشتعلت نتيجة ماس كهربائى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوصول بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية الفارسية دائرة مركز إدفو، ووجه مدير أمن أسوان، مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية بالمديرية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين، أن العقار مكون من طابقين ونشوب حريق بشقة بالطابق الثانى ملك "ع . س" 23 سنة، عامل، ومقيم بمحل البلاغ، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتوياتها من الأثاث المنزلى دون إصابات، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص ورجح سبب نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى، ولم يتهم أو يشتبه فى حدوثه جنائياً.