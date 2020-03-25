اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 07:02 م
خالد صلاح
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حاكم نيويورك: تسجيل 5 آلاف إصابة جديدة بـ"كورونا"..الإجمالى تجاوز 30 ألف

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:39 م
حاكم نيويورك: تسجيل 5 آلاف إصابة جديدة بـ"كورونا"..الإجمالى تجاوز 30 ألف اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن أ ش أ

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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كوومو، أن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد فى الولاية تجاوز 30 ألف حالة، بينهم 285 وفاة، استمرارًا لتدهور متسارع للأزمة الناجمة عن الوباء.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن كوومو - فى مؤتمر صحفى - قوله إن حصيلة الإصابات فى ولاية نيويورك ارتفعت خلال اليوم الجارى بواقع 5146، ووصلت إلى نقطة 30811، علمًا بأن هذا العدد من المتوقع أن يزداد بشكل ملموس خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 285 حالة، بعد أن كانت هذه الحصيلة فى الإحصائية الصادرة فى هذا الوقت من أمس الثلاثاء 210 وفيات، فى زيادة بواقع 75 حالة.

وأوضح أن معظم الإصابات فى الولاية تم رصدها فى مدينة نيويورك، حيث ارتفع هذا العدد بواقع 2952 حالة ووصل إلى نقطة 17856 إصابة.

وأضاف أن 3805 مصابين بالفيروس (12%) يرقدون حاليًا فى مستشفيات الولاية، بينهم 888 (3%) فى غرف العناية المركزة.

 


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