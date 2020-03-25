اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 10:57 م
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جهاز الاتصالات يتخذ عدة إجراءات لضمان جودة الخدمة.. تعرف عليها

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:32 م
جهاز الاتصالات يتخذ عدة إجراءات لضمان جودة الخدمة.. تعرف عليها صورة ارشيفية
كتبت هبة السيد

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كشف مسؤول رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الخدمات سواء الصوتية و الإنترنت على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركات للمحمول العاملة فى السوق، لضمان استقرار الخدمة وسط ضغط كبير على الشبكات من جانب المواطنين خلال فترة تعليق الدراسة وأيضا لتطبيق سياسة العمل من المنزل وأيضا خلال فترة الحظر. 
 
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، ان غرفة الطواريء وضعت خطة لاستيعاب اى مشكلة طارئة بأوقات الزروة بسبب الضغط علي الشبكات وذلك بالتعاون مع جميع المشغلين، كما يتم مراقبة جودة الخدمة وتحديد مناطق الاختناقات و التعامل مع أى مشكلات فى هذا الشأن مشيرا الى إن الخدمات منتظمة على مستوى الجمهورية. 
 
 
من جهة أخرى تشهد خدمات الإنترنت الأرضي ADSL انتعاش كبيرة، حيث يوجد زيادة مطردة بحجم الإشتراكات لتنفيذ سياسة العمل من المنزل وهو ما ساهم فى زيادة قوائم الانتظار بالنسبة للشركات مقدمة الخدمة و التى تعمل ليل نهار لحل الأمر، لاسيما مع وجود مناطق لا يوجد بها إمكانية لتوصيل الخدمة. 
 
وكانت الوزارة قد أعلنت عن توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20 % بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.
 
قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ عدة أيام، بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال  تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الالكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.
 
 

جهاز تنظيم الاتصالات

جودة الخدمة

شركات الاتصالات

غرفة طواريء

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