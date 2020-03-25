اليوم السابع
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جريدة صوت الأزهر تحجب نسختها الورقية مؤقتا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:38 ص
جريدة صوت الأزهر تحجب نسختها الورقية مؤقتا بسبب فيروس كورونا صوت الازهر
كتب ــ لؤى على

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قرر مجلس إدارة صحيفة صوت الأزهر لسان حال مشيخة الأزهر الشريف جامع وجامعة، حجب النسخة الورقية فى إطار مكافحة فيروس كورونا، وأصدرت الصحيفة بيانا جاء فيه: فى هذه الأوقات الصَّعْبة التى يواجهها الوطن والإنسانية كلُّها فى مكافحة فيروس «كورونا» والتصدِّى لانتشاره، وتنفيذاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتماشياً مع السِّياسة العامَّة للدولة فى هذه المرحلة، وانسجاماً مع الإجراءات المكثَّفة التى اتخذها الأزهر الشريف فى هذا الصَّدد - رأى مجلسا الإدارة والتحرير لجريدة «صوت الأزهر» تبنِّى سياسة «العمل من المنزل»، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل صدور الجريدة بصِيَغٍ غير ورقية، ووصولها لقارئها فى الوقت نفسه. 
 
وقرَّرت الجريدة تعطيل صدور نسختها الورقية بشكل مؤقَّت، مع التوسُّع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للآلاف من المشتركين والقُرَّاء فى مصر والعالم الإسلامى، مع انتظام صدور نسخة pdf من الجريدة وتوزيعها على نطاق واسع، وتطوير موقع الجريدة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، إلى جانب التعاون مع جميع المَنصَّات المُميَّزة للأزهر الشريف وجامعة الأزهر وباقى المؤسسات الأزهرية، وإطلاق تطبيق إلكترونى للجريدة، بالتعاون مع بوابة الأزهر الشريف.
 
ستكون نسخة الجريدة بصيغة pdf متاحةً على جميع هذه المَنصَّات، إلى جانب دعم المشتركين برسائل إخبارية يومية عبر التطبيقات الإلكترونية بأحدث الأخبار والتحليلات والمواقف والمقالات التى تهمُّ قارئ الجريدة. 
 
وإذ تدعو «صوت الأزهر» كُلَّ قُرَّائها، وعموم المصريين، إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التى قرَّرتها الدولة؛ حمايةً لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم ووطنهم، فإنَّها تؤكِّد قُدْرة الشعب المصرى على عبور هذه المِحْنة بتكاتفٍ كبير، والتفافٍ صادقٍ خلف قيادته ومؤسساته. 
 
ونبتهل إلى الله أن يشمل برحمته الواسعة كُلَّ ضحايا هذه المِحْنة، وأن يُعجِّل بشفاء المصابين، وأن يَحْمِىَ مِصْرَنا الغالية وكُلَّ الإنسانية، وأن يبارك جهود الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فى التصدِّى لهذا الخطر الاستثنائى.
 

جريدة صوت الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

فيروس كورونا

وزارة الصحة

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