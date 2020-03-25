جامعة الزقازيق تناقش الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية لمكافحة كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اجتماع اللجنة العليا للأزمات، لمناقشة الإجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور رمضان محمود نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوي، الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الجامعة، الدكتور رمضان محمود نافع بمراجعة كل البروتوكولات والخطط الإجرائية التي من شأنها المساهمة في الوقاية ومكافحة العدوي بفيروس كورونا مشددًا علي توفير كل وسائل التعقيم والتطهير المناسبة بجميع القطاعات بالمستشفيات وخاصة بغرف المرضى والعمليات الجراحية.

وأكد رئيس الجامعة تكثيف تنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية بمختلف وسائل الإعلام المتاحة بهدف توعية الأطباء والعاملين بالمستشفيات، موجهًا بضرورة مراجعة المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والعمل علي توفير الناقص منها بأسرع وقت.

جدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة العليا للأزمات بقرار رئيس الجامعة رقم 524 لعام 2020 لمتابعة وتنفيذ خطة الجامعة لمواجهة احتمالات العدوي بفيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار الفيروس وحرصًا علي صحة وسلامة العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وجميع المرضي والمترددين علي المستشفيات.