تونس تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلن المكلف بمتابعة فيروس "كورونا المستجد" بولاية المهدية فى تونس، الدكتور سمير لحول، وفاة المصاب بالفيروس في معتمدية بومرداس من الولاية المهدية، ليلة الثلاثاء.

وكان الفقيد الذى يبلغ من العمر 65 سنة، يخضع للحجر الصحى بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، منذ 9 مارس الجارى، وهو الحالة الثانية من حيث الإصابة بالفيروس على مستوى تونس، بعد أن وصل إلى البلاد قادما من إيطاليا على متن رحلة الخطوط التونسية، بتاريخ 21 فبراير الماضي.

وقد نقل المتوفّى عدوى الفيروس إلى كل من زوجته التي تقيم بدورها بالمستشفى ذاتها، فضلا عن شقيقه وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي وكلاهما يتماثلان للشفاء، وفق تأكيد المصدر لوكالة الأنباء التونسية.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا"، في تونس، إلى أربع حالات، في الوقت الذي شددت فيه البلاد إجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر التجول، إلا على الحالات الضرورية.