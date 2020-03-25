اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 07:17 م
خالد صلاح
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تونس تتفق مع صندوق النقد الدولى للحصول على 400 مليون دولار لمقاومة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:41 م
تونس تتفق مع صندوق النقد الدولى للحصول على 400 مليون دولار لمقاومة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس أ ش أ

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اتفقت تونس على برنامج ظرفى مع صندوق النقد الدولى "برنامج كورونا" سيتم بموجبه تمكين البلاد من موارد بقيمة 400 مليون دولار فى الأسابيع القليلة القادمة لمعاضدة تونس فى مقاومة تداعيات هذه الأزمة الصحية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد.

وذكر وزير المالية التونسى محمد نزار يعيش -فى تصريحات اليوم الأربعاء- أنه تم بالتشاور مع صندوق النّقد الدّولى إيقاف المراجعة السادسة لبرنامج التعاون بين تونس والصندوق، والدخول فى برنامج جديد يعكس التوجهات الجديدة للحكومة خاصة فى الجانبين الاقتصادى والاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاتفاق حول أهم محاوره.

 


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تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

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