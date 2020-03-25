اليوم السابع
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تنفيذ صفقات كبرى على أسهم أوراسكوم كونستراكشون والتنمية و"سوديك"

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:33 م
تنفيذ صفقات كبرى على أسهم أوراسكوم كونستراكشون والتنمية و"سوديك" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن زيادة ملكية صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund فى أسهم الشركة من 7.61% لتصل إلى 8.61 % من اجمالى أسهم الشركة، وذلك بعد شراء الصندوق 12.015 ألف سهم بسعر 55 جنيه للسهم الواحد.
 
كما أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 17,018,717 سهم بقيمة إجمالية 40,504,546 جنيه.
 
وفى السياق ذاته أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 23.754 مليون جنيه.
 
وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الشمس للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 200 ألف سهم، 130 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 1.6 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى بايونيرز القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 160 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 2000 سهم.
 
فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 11.2 مليون سهم، 250 ألف سهم، 500 ألف سهم، 10 أسهم.
 
قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول.

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