اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين المنوفية: حررنا 254 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:16 م
تموين المنوفية: حررنا 254 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، أنه قد تم تحرير 254 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة ، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة ، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة " لليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضر عدم مطابقة مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ، ومستودعات ، ومحطات وقود ، لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .

وأشار إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

وأوضح: كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم ،وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن تحرير 374 محضرتموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس الأربعاء ، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة عن يوم 19/ 3/ 2020 ، أسفرت عن تحرير 67 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و307 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وإنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمى و بدون ترخيص.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

تموين المنوفيه

محاضر تموينية

حمله تموينية

وكيل تموين المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تموين المنوفية: حررنا 201 محضر للمخالفين لردع جشع التجار

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 ص

وزارة التموين: صرف 98% من مقررات شهر مارس حتى الآن

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:00 ص

التحقيق مع صاحب مخزن احتكر 7 طن سلع تموينية لبيعها بأسعار مرتفعة بالإسكندرية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:55 م

ضبط 1750 كيلو أسماك رنجه مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:58 م

تحرير 301 محضر تموينى وضبط كميات من المواد الطبية مجهول المصدر فى المنوفية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:53 م

تموين سوهاج: ضبط 400 مخالفة ضد أصحاب المخابز

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة