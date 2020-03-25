اليوم السابع
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تموين المنوفية: حررنا 201 محضر للمخالفين لردع جشع التجار

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 ص
تموين المنوفية: حررنا 201 محضر للمخالفين لردع جشع التجار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 201 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الاسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .

وأوضح أن كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن تحرير 374 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية الأسبوع الماضى، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.


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