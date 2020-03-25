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تموين الأقصر تعلن توافر السلع والمواد البترولية وتخصص رقما للشكاوى

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:49 م
تموين الأقصر تعلن توافر السلع والمواد البترولية وتخصص رقما للشكاوى سلع تموينيه-ارشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن توفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية وجميع السلع التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز، وذلك بأرجاء محافظة الاقصر، وكذلك توفر الخضروات والفاكهة وبأسعار مناسبة.

وأهابت المديرية بكافة المواطنين عدم التكالب على السلع او العمل على تخزينها لأنها متوفرة بجميع فروع الشركة المصرية وسائر المحلات والسوبر ماركت والهايبرات، وكذلك توفر الخبز البلدى المدعم من خلال المخابز البلدية وكذا الدقيق من خلال مستودعات الدقيق، وأنه فى حالة وجود أى شكوى يتم التواصل مع المديرية عن طريق الهاتف رقم01008015959، وسيتم فحص الشكوى فورا واتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما أعلنت المديرية في بيان صحفى، انها سوف تتصدى بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال تلك الفترة وستتصدى لأى ممارسات احتكارية او اى زيادة غير مبررة فى الأسعار وانه فى حالة نقص أى سلعة غذائية سيتم تسيير سيارات متنقلة ضمن مشروع عربيتى بها جميع السلع لمنطقة الاحتياج .

وقدم الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، الشكر لجميع المواطنين الملتزمين، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.


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