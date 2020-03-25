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تفاصيل تنفيذ قرار الحكومة بحظر التجوال لمكافحة "كورونا" فى نشرة أخبار بلغة الإشارة

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:45 م
تفاصيل تنفيذ قرار الحكومة بحظر التجوال لمكافحة "كورونا" فى نشرة أخبار بلغة الإشارة مترجمة لغة الإشارة
كتب محمد قاسم

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يقدم دوت مصر مترجمة لغة الإشارة ألاء يونس لعرض نشرة إخبارية عن كافة الأخبار والمعلومات التى تتعلق بفيروس كورونا بلغة الإشارة حتى يتمكن الصم والبكم من معرفة أخر تطورات الأحداث الخاصة بفيروس كورونا وأيضًا التى تتعلق بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة حفاظًا على المواطنين، والتى كان أهمها اليوم تنفيذ قرار الحكومة تطبيق حظر حركة المواطنين بدءًا من اليوم الأربعاء الساعة 7 مساء وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين .

وجاء فى نشرة الصم والبكم..

بدأت الجهات المعنية، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية حتى الساعة السادسة صباح غداً الخميس، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

وجاء بالنشرة أن الأنشطة المستثناة من قرار الحظر لمكافحة فيروس كورونا العاملين فى مجال الأغذية، والذى يضم بدالى التموين والسوبر ماركت خارج المولات ومحال تقديم الأطعمة خارج المولات، كما يستثنى فى المجال الصحى، المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية ومكاتب الصحة والصيدليات.

كما جاء بالنشرة تأكيد الحكومة على أهمية قيام العاملين بتلك الأنشطة بتطبيق كافة الاحترازات الصحية الصادرة عن الأجهزة المعنية.

وتابعت مترجمة الشارة للصم والبكم أنه لا تهاون فى تنفيذ الحظر على جميع الطرق، وعدم السماح لأحد باختراقه، ولا يوجد أية استثناءات إلا لثلاثة فئات الصحفيين والإعلاميين والأطقم الطبية.

وأن عقوبة اختراق الحظر تبدأ بالغرامة 4 آلاف وتصل للسجن، ويمكن مضاعفتها حال تكرار عملية الاختراق من نفس الشخص، ويمكن أن تكون عقوبة مزدوجة بالغرامة والحبس.

 

 


الصم والبكم

لغه الاشاره

حظر التجوال

رئيس الوزراء

فيروس كورونا

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