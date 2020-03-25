اليوم السابع
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تعليم القليوبية: توفير 3 ملايين جنيه وشراء ماكينات لتطهير المدارس

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:00 ص
تعليم القليوبية: توفير 3 ملايين جنيه وشراء ماكينات لتطهير المدارس طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه عقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مجلس الأمناء بالقليوبية لبحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد وإجراء التطهير الدوري للمدارس والمنشآت التعليمية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على فتح باب المشاركة المجتمعية لمجلس الأمناء وأعضاء البرلمان، ورجال الأعمال لتوفير معدات وأدوات التطهير الدوري لمدارس المحافظة.

وأوضح "عجلان" لـ"اليوم السابع" أنه تم شراء معدات ومواد التطهير بالتنسيق مع مجالس الأمناء وأعضاء البرلمان لتوفير هذه المالبغ على الدولة وعدم تحميلها فوق طاقتها، مشيرا إلى أنه تخطت إجمالي مبالغ تلك الأدوات ومواد التطهير حوالى 3 ملايين جنيهات، لإجراء التطهير الدورى للإدارات التعليمية والمدارس.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.


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