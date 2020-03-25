اليوم السابع
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"تعليم الإسماعيلية" تنتهى من تعقيم المدارس وتبث دروس تعليمية على الإنترنت

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:39 م
"تعليم الإسماعيلية" تنتهى من تعقيم المدارس وتبث دروس تعليمية على الإنترنت الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه يتوسل إلى الله ليحمي شعب مصر وكافة الشعوب من البلاء وتعود الحياة لما كانت عليه بل أفضل تقربًا لله، مؤكدًا أن تم تخفيف عدد العاملين بالمديرية وبالإدارات التعليمية وكذلك كل المعلمين حسب قرار مجلس الوزراء .

وأشار مدير تعليم الإسماعيلية،فى بيان له، إلي أنه يتابع بشكل يومي عمليات تطهير وتعقيم المدارس ودواوين الإدارات التعليمية، مشيرًا إلي أنه تم توفير الكمامات والجونتيات والمطهرات حيث ساهم المعلمون والعاملون بالمدارس والإدارات التعليمية بحسهم الوطني وكذلك المجتمع المدني من خلال المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال في توفير كل احتياجات المدارس والإدارات التعليمية.

وتابع الدكتور خالد خلف بالنسبة للطلاب فتم توصيل رابط الوزارة على صفحة المديرية لمتابعة دروسهم  ورابط بنك المعرفة للدخول دون الحاجة لرقم سري، كما تستمر الدروس التعليمية بعد تدشين قناة على اليو تيوب لبث الدروس الخاصة بالصف الثالث الإعدادي وبالثانوية العامة من قبل موجهين ومعلمين تم اختيارهم  كما سيشرح الموجهون للطلاب كيفية إجراء البحث العلمي.

واختتم "قبيصى"، أطالب العاملين بالتربية والتعليم وأولياء الأمور بممارسة السلوكيات الحميدة وعدم التدافع علي المحلات لشراء المستلزمات التى تزيد عن احتياجاتهم حتي يكونوا نموذج وقدوة لباقي أفراد المجتمع مشيدًا بالمبادرات التى نادت بذلك مؤكدًا علي قدرة الشعب المصري علي تجاوز الأزمة.

 


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