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تعرف على مواعيد عمل المخابز بالشرقية

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:59 م
تعرف على مواعيد عمل المخابز بالشرقية مخابز
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت مديرية التموين بالشرقية، مواعيد عمل المخابز، تزامنا مع تطبيق قرارات الحكومية بشأن حظر تجول المواطنين وعدد من الإجراءات الاخرى للحد من إنتشار فيرس الكورنا .

 

و أكدت فايزة عبدالرحمن وكيل مديرية التموين، انه يتم بدء العمل فى المخابز على مستوى المحافظه فى تمام الساعة السابعة صباحا على أن يتم بيع الخبز والتعامل مع الجمهور فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

 

و اضافت أنه يوجد بالمحافظة 9 مطاحن تموينية بقدرة طحن 2400 طن يوميا مؤكدة ان المخزون الاستراتيجى للقمح بالمحافظة يقدر 90 الف طن تقرييا كما انه يوجد بالمطاحن والمستودعات مخزون من القمح الجاهز للطحن والدقيق البلدى لسد احتياجات المحافظة.

 

واشارت وكيلة وزارة التموين أنه تم الانتهاء من صرف أغلب المقررات التموينية بالكامل للمواطنين عن شهر مارس كما ان المخزون الاستراتيجى من السكر التموينى يقدر بحوالى 9215 طن تقريبا

 

كما أكدت وكيلة وزارة التموين أن المخزون الإستراتيجى من السولار والبنزين يكفى احتياجات المحافظة موضحة أنه لا يوجد أى أزمات او نقص فى اسطوانات البوتجاز وان الوارد اليومى لاسطوانات البوتجاز يكفى الاحتياجات المطلوبة.

وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بضرورة المتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء داخل الأسواق وتداول السلع الأساسية للتأكد من توافر الأرصدة الكافية امام المواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الاساسية بنطاق المحافظة.

 

ويطمئن المواطنين توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة بالاسواق ويحذرهم من الاندفاع فى شراء السلع خوفًا من عدم توافرها مما يؤدى إلى التزاحم وتعرضهم للأمراض، مشدداً على مسئولى التموين بشن وتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ البيع والأسواق لمتابعة حركة السوق وضبط الأسعار ومحاربة استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار والتصدى بكل حزم لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المخالفين.

 

دعا المجتمع المدنى والشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقرى بخطورة المرض وبطرق التطهير والالتزام بالتعليمات، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا والحد من إنتشاره مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية والوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد والتقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

 

 

 

 


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