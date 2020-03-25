اليوم السابع
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تعرف على منشآت حكومية وشوارع تم تطهيرها بالأقصر لحماية المواطنين من كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:30 ص
تعرف على منشآت حكومية وشوارع تم تطهيرها بالأقصر لحماية المواطنين من كورونا كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى مواصلة الحملات اليومية لاستكمال إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بالمنشآت الحكومية والعامة والخدمية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالأقصر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل نطاق كل حي بمدينة الأقصر، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملات للتطهير والتعقيم نجحت على مدار الفترة الماضية فى دعم عدد من المنشآت بكافة أنواعها وكذلك الشوارع التي تم تطهيرها وتعقيمها بجميع الأحياء وذلك إستمراراً لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ففى حي شمال أفاد رئيس الحى بأن أعمال التعقيم تمت فيما يلى:- (النجع الطويل وميدان العمدة وسيالة بدران وميدان العماري) وجميع الحواري والأزقة، بالإضافة إلى المنطقة بدءاً من (مكتبة مصر العامة والكومنولث والرقابة الإدارية وشارع بولا وشارع الهيلتون وطريق السوفيتيل وشارع الشيخ موسى وقوات الأمن وشوارع البحاروة و3 دواوين بالكرنك والجمعية الزراعية ومنزل مؤجر لأجنبية وغادرت البلاد ومكتب البريد بالكرنك) بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية.

وأوضح العميد أيمن الشريف أنه فى حي جنوب الأقصر أفاد مسئول قطاع النظافة بالحي بأنه تم تعقيم مايلى:- (شارع خالد بن الوليد و مداخل ومخارج شوارع المدينة المنورة وشوارع أحمد عرابي وموقف أرمنت وشوارع محمد فريد وصلاح الدين الرئيسي وطريق الجولي فيل وموقف الحنطور بميدان مرحبا والحمام الأولمبي والخليج والفيروز)، أما في حي وسط تمت الأعمال بشارع المحطة الرئيسي من الناحيتين اليمني واليسري وتفرعات شارع المحطة وميدان أبو الحجاج وميدان فايز أبو النجا والصنايع ومبنى الضرائب العقارية، أما في حي شرق تمت أعمال التطهير بشوارع نجع بدران والسيالة والسواقى، أما في حي المطار فقد تم التطهير بشارع منشأة العماري الرئيسي والزناقطة وتفرعاتها.

ومن جانبة أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الحواري والأزقة والشوارع الرئيسية وجميع الأسوار الحديدية الملامسة للانسان وكافة حاويات القمامة وغيرها، لافتاً إلى أن أعمال التطهير و التعقيم في مدينة الأقصر مستمرة دون توقف.


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