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الأربعاء، 25 مارس 2020 01:07 ص
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تعرف على مبادرة تجميل البيوت النوبية بأسوان.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:00 ص
تعرف على مبادرة تجميل البيوت النوبية بأسوان.. صور البيوت النوبية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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وجه ممثلو أهالى جزيرة أسوان الشكر للمحافظ اللواء أشرف عطية، على المبادرة الرائدة التى تبنتها المحافظة لتحويل واجهات البيوت والمبانى إلى لوحة فنية متكاملة، يستمتع بها المواطنون والسائحون ومرتادو الرحلات النيلية، والتى يستعرض "اليوم السابع" أبرز 8 معلومات عنها:

 

1- هى مبادرة مشروع تجميل واجهات البيوت النوبية بجزيرة أسوان.

2- شملت المبادرة أكثر من 200 بيت ومبنى بجزيرة أسوان.

3- المساحة التى تغطيها المبادرة تقع على مساحة 750 ألف متر مربع.

4- تضم المبادرة مساحات زراعية أغلبها من النخيل، بجانب متحف أسوان ومعبد الألفنتين.

5- يبلغ عدد سكان جزيرة أسوان أكثر من 5800 نسمة.

6- تم تحويل البيوت والمبانى على الجزيرة إلى لوحة فنية تبرز التراث والثقافة النوبية.

7- استخدم فى مبادرة تلوين المنازل اللون الأبيض مع رسومات وزخارف عبارة عن مثلثات يتم تلوينها بألوان مختلف و هى الأحمر والأصفر والأزرق بهجة ولون جميل.

8- تولى الإشراف على المبادرة الفنان التشكيلى رجب سيد.

 

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بروح التعاون من أهالى جزيرة أسوان والذى ساهم فى إنجاح مشروع التجميل ليضيف رونق جمالى لهذه البقعة الساحرة وسط نهر النيل الخالد ، ليتوازى ذلك مع اللمسات الجمالية للفنان رجب سيد والذى لم يألوا جهداً فى تقديم خبراته الفنية لخدمة المجتمع.

 

وأكد اللواء عطية أن المحافظة قامت فى إطار الخطة الإستثمارية الموحدة بتنفيذ مشروع تطوير وتجميل جزيرة أسوان ، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات مع إزالة الحلف والهيش وتقليم الأشجار مع تسوية أى بؤر عشوائية ، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستكون نموذجاً يحتذى به فى تجميل الجزر النيلية والمناطق الأخرى المطلة على مجرى نهر النيل ليتواكب ذلك مع مشروعات التطوير والتجميل الجارى الإعداد الجيد لتنفيذها لتصبح أسوان فى أبهى وأجمل صورة ممكنة أمام مواطنيها وضيوفها.

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البيوت النوبية

جزيرة اسوان

دهان واجهات المنازل

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