اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 10:38 ص
خالد صلاح
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تعرف على طريقة تحميل كافة التطبيقات الأساسية على هواتف هواوي الجديدة

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:23 ص
تعرف على طريقة تحميل كافة التطبيقات الأساسية على هواتف هواوي الجديدة هاتف هواوي

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- المستهلك المصري أكبر المستفيدين من سياسة التسعير الجديدة لهواتف هواوي في السوق المصري

 
تداولت في الأيام القليلة الماضية منشورات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن التطبيقات الهامة والأساسية مثل تطبيق Facebook وWhatsApp وغيرها لا يمكن تحميلها على هواتف هواوي الجديدة مثل هاتفي HUAWEI Nova 7i وHUAWEI Y7p، التي طرحت هواوي مؤخراً في السوق المصري، والتي تعتمد بشكل كامل علي منصة هواوي للخدمات والتطبيقات Huawei Mobile Services التي تحتوي على متجر التطبيقات الخاص بهواوي HUAWEI AppGallery، الذي يضم معظم التطبيقات الهامة والأساسية التي يحتاجها المستخدم في القيام بمهامه اليومية.
 
لم يعودوا مستخدمي هواتف هواوي الجديدة بحاجة الي خدمات وتطبيقات جوجل Google Mobile Services  لتنزيل واستخدام تطبيقاتهم المفضلة، مثل   Facebook وWhatsApp  و Instagram  وLinkedIn  و Twitter   لأنها تطبيقات مستقلة بذاتها يستطيع المستخدمين تنزيلها من على مواقع الشركات بغض النظر عن نوع الهاتف أو نظام تشغيله. بالإضافة الي وجود باقي التطبيقات على مواقع apkmonk، وAptoide، وApkpure   التي تقدم التطبيقات الشهيرة بصيغة APK.
 
يحتوي متجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery على العديد من التطبيقات العالمية أو المحلية، حيث يتم تصنيف التطبيقات الي 18 فئة من الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية والترفيه وغير ذلك. تنقسم التطبيقات الي التسوق أونلاين مثل Souq.com، وNoon، وJumia، وOLX، وFawry، وLucky حيث يعتمد المستخدم على هذه التطبيقات في شراء وبيع كافة الأغراض والمنتجات. بالإضافة الي تطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات أونلاين مثل: Shahd، وNetflix، وWATCH It!، وهذا بجانب التطبيقات الترفيهية والألعاب الشهيرة مثل، Snapchat، وTik Tok، وAnghami، وSound Cloud، وDeezer، والألعاب Pubg وCall Of Duty.
 
ويستطيع مستخدمو HUAWEI AppGallery الاستفادة من تطبيقات البنوك الشهيرة في مصر مثل CIB وبنك مصر لإجراء معاملاتهم البنكية بكل سهولة ويسر. بالإضافة الي وجود تطبيقات مشغلي الاتصالات في مصر مثل My Orange Egypt وMy We Egypt وMy Etisalat، بالإضافة الي تشغيل تطبيقات الخرائط والتنقل الذكي من على المتصفح الرسمي لهواوي HUAWEI Browser.
 
 
 
وفي النهاية يمكن القول مستخدمي الهواتف الجديدة يعدون الأكثر حظاً بين مستخدمي هواتف هواوي نظراً لاعتماد هواوي علي سياسة تسعيرية تنافسية جديدة لم يشهدها المستهلك المصر من قبل، حيث أن الشركة صارت تعتمد علي منصة خدماتها وتطبيقاتها HUAWEI Mobile Services والاستغناء عن خدمات جوجل Google Mobile Services، ولهذا استفاد المستهلك المصري من السياسة التسعيرية الجديدة لهواتف هواوي في السوق المصري بطرح هاتف مثل HUAWEI Nova 7i بسعر أقل من المعتاد بحوالي ألف جنيه تقريباً، وهذا مقابل الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها الهاتف المستخدم وبدون استغناء المستهلك عن التطبيقات الهامة والأساسية التي يعتمد عليها المستخدم في حياته اليومية.

هواوي

HUAWEI Nova 7i

Huawei Y7p

HUAWEI AppGallery

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