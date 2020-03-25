تطهير مركز التطوير التكنولوجي ومدارس الغربية للحد من انتشار فيروس كورونا

الغربية – عادل ضرة

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، تنفيذ خطة التطهير بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ولجنة الإدارة تجاري بطنطا ومدرسة الإصلاح الابتدائية الجديدة وقرية الأطفال بسبرباي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث تم تطهير الحجرات والمكاتب الإدارية وقاعات التدريب بمركز التطوير ولجنة الإدارة و، وتم الاطمئنان إلى توافر وسائل الأمن والسلامة باللجنة، وتطهير المدرسة بالكامل كإجراء احترازي ليشمل كافة حجرات وفصول ومكاتب المدرسة.

وعلي هامش عمليه التطهير تم متابعة قياس درجات الحرارة للمتواجدين من العاملين بواسطة جهاز الأشعة تحت الحمراء.

من ناحيته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم إجراء قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، والتي تم توفيرها بالمديرية لضمان عدم انتقال العدوى بين العاملين والمترددين على الديوان، مشيرا أنه سيتم تطبيقه بصفة دائمة داخل الديوان اعتباراً من اليوم كإجراء وقائي واحترازي.

وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر ، ببدء إجراءات قياس الحرارة لجميع العاملين والمترددين على الإدارات وبصفة دورية ومستمرة.

وعلى هامش ذلك، تم اليوم تننفيذ خطة التطهير بمقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الزراعية، بمقر مدرسة علي مبارك الابتدائية، كإجراء احترازي وقائي.

من ناحية أخري نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خطة تطهير مقار لجنة الإدارة لدبلوم المدارس الصناعية والزراعية، داخل مدرسة طنطا الفنية الميكانيكية، كما تم تطهير لجنة النظام والمراقبة لشهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي، بمقر مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بطنطا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم تطهير دار رعاية المسنين بشارع حسن حسيب بطنطا.



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