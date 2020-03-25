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تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار إمبابة المتسبب فى مصرع وإصابة 3 أشخاص

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:30 م
تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار إمبابة المتسبب فى مصرع وإصابة 3 أشخاص انهيار عقار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها فى حادث انهيار سقف عقار بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، واستعلمت عن الحالة الصحية لشخصين آخرين أصيبا فى الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار، وطلبت تقرير وافً عن حالة العقار والأضرار التى لحقت به.

 

كانت قد لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران، إثر انهيار سقف عقار عليهم بمساكن ناصر فى منطقة إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان ن ولم يتم العثور على أى أشخاص آخرين، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالى بسقوط سقف عقار على مواطنين فى منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم والحماية المدنية الى المكان، لمعرفة ملاباسات الواقعة، وجمع المعلومات، وتبين وقوع انهيار جزئى بالعقار أدى الى صرع سيدة وإصابة شخصان، ونقلوا الى المستشفى.

 


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