تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا فى سلطنة عمان وارتفاع عدد المصابين لـ99 حالة

كتب ــ محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 99 حالة.

وكشفت الوزارة العمانية، أن 7 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و7 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، بينما تخضع حالة واحدة للتقصى الوبائى.



سلطنة عمان

وكانت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الأثار الناتجة من فيروس كورونا المستجد، بسلطنة عمان، أصدرت عددًا من القرارات الجديدة لمنع تفشى الفيروس، وقررت اللجنة- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية، أمس الثلاثاء- فتح حساب مصرفى لتلقى التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وتفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.

كما قررت اللجنة تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرَ يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020، وتُستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوى.

وشددت اللجنة على الجهات ذات العلاقة بترتيب عودة من يرغب من العمانيين عمومًا، والطلبة المبتعثين على وجه الخصوص إلى السلطنة، موجهة الجهات المختصة بتوفير العزل المؤسسى لهم.

كما وجهت بتخصيص أماكن لغسل الموتى فى كل الولايات، والتعامل مع كل جثّة حسب مقتضيات مخاطر العدوى، داعية كافة أفراد المجتمع والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وتؤكد على مخاطر التجمعات عمومًا، بما فيها التجمعات داخل المنازل، فى احتمالات انتشار الوباء.

كما قررت اللجنة العليا، تقليص عدد الموظفين الموجودين فى مقرات العمل فى الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد على 30% من إجمالى عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التى يعمل بها الموظف.