تركيا تعتقل المئات بسبب منشورات عن "كورونا" بمواقع التواصل الاجتماعى

اسطنبول (رويترز)

قال وزير الداخلية التركى، اليوم الأربعاء، إن السلطات اعتقلت 410 أشخاص لقيامهم بنشر منشورات "استفزازية" على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تفشى فيروس كورونا.

وأشاد الوزير سليمان صويلو بالأتراك لالتزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعى المفروضة حتى الآن للحد من انتشار المرض وقال إن هذا يعنى أن فرض قيود أشد مثل حظر التجول قد لا تكون ضرورية.

وأغلقت تركيا المدارس والمقاهى والحانات وأوقفت صلاة الجماعة وأجلت مباريات رياضية وعلقت رحلات الطيران. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى تركيا بواقع 343 حالة إلى 1872 حالة أمس الثلاثاء وتوفى 44 شخصا.

وقال صويلو إنه منذ فرض القيود انخفض عدد ركاب الحافلات بين المدن بنسبة 83 بالمئة وخفت كثافة المرور بين 15 مدينة رئيسية بنسبة 65 بالمئة.

وقال الوزير إنه تم تحديد نحو ألفى حساب على مواقع التواصل الاجتماعى تضع منشورات استفزازية عن التفشى مما أسفر عن اعتقال 410 أشخاص "يحاولون إثارة الاضطرابات".

وقال إن معظم الحسابات مرتبطة بجماعات متشددة دون أن يورد مزيدا من التفاصيل أو يوضح هوية المشتبه بهم، وتتعلق بعض الاعتقالات بمنشورات يسخر فيها شبان من كبار فى السن لخروجهم من منازلهم أثناء الإغلاق وقال إن مثل هذه المنشورات أثارت غضب الناس.

وتعرضت القيادة التركية فى السابق لاتهامات من جماعات حقوقية ومعارضين سياسيين بسبب حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للحد من الانتقادات. وتقول الحكومة إن مراقبتها الصارمة لهذه المواقع ضرورية لضمان السلم العام.