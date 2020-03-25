اليوم السابع
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ترامب يعلن ولاية لويزيانا منطقة كوارث بسبب كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:28 م
ترامب يعلن ولاية لويزيانا منطقة كوارث بسبب كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إعلان ولاية لويزيانا منطقة كوارث فى إطار مساعيها لمكافحة تفشى فيروس "كورونا المستجد".
وكان جون بيل إدوارد حاكم الولاية قد طلب هذا الإعلان في محاولة لتأمين مساعدات فيدرالية للولاية في ظل تحذيره من عدم وجود أسرة بالمستشفيات بمدينة نيو أورليانز بالولاية أوائل أبريل المقبل.
وكان قد تم إعلان ولاية لويزيانا منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس "كورونا" بها، إلى جانب أربع ولايات أخرى هي واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا وآيوا.
يأتي هذا بعد أن أصبحت لويزيانا واحدة من بين أكثر الولايات تعرضا للإصابات حيث وصل عدد الحالات المؤكدة إلى 1400 حالة، وكانت أولى الإصابات بها قبل أسبوعين فقط، وهناك 46 حالة وفاة.
ويسعى حاكم الولاية لتعويض ما تم إنفاقه من ميزانية الطوارئ بالولاية والمؤسسات المحلية بها والتي بلغت 66 مليون دولار لمواجهة الوباء


دونالد ترامب

أمريكا

كورونا

ولاية لويزيانا

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