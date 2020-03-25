"تخفوا فى زى شرطة".. تفاصيل إحالة 14 متهما بسرقة المواطنين بالسلام للجنايات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بإحالة 14 متهماً بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بمدينة السلام، للمحاكمة الجنائية العاجلة، واوضحت التحريات أن المتهمين 14 شخصا من بينهما ثلاثة لهما معلومات جنائية، وأقرا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

واعترف المتهمين بإيهام ضحاياهم بقدرتهم على تغيير العملة المصرية بعملة الدولار الأمريكي بسعر أقل من السوق المصرفىن ومن ثم تتم عملية السرقة والاستيلاء على أموال المواطنين.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى سيارة أجرة "ميكروباص، بدون لوحات معدنية" أمكن استيقافها وضبط مُستقليها وتبين أنهم 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم السيارة "قيادة أحدهم" وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - هاتفى محمول "مجهولين المصدر").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بالإشتراك مع 4 أشخاص آخرين "لاثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب إيهام ضحاياهم بقدرتهم على تغيير العملة المصرية بعملة الدولار الأمريكى بسعر أقل من السوق المصرفى، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم والهاتفان من متحصلات واقعة سرقة بذات الإسلوب.

وأمكن التوصل للمجنى عليهما، وباستدعائهما قررا بسابقة تعرفهما على اثنين من المتهمين لرغبتهما فى تغيير مبلغ مالى بالعملة المحلية إلى عملة أجنبية، وأثناء ذلك فوجئا بحضور باقى المتهمين مُستقلين السيارة المشار إليها، وإدعوا بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على المبلغ المالى، وسيارة "ملك شقيق أحد المجنى عليهما" ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما جاء بأقوال المجنى عليهما أيدوها، وأضافوا بأن السيارة وباقى المبلغ المالى المستولى عليهم بحوزة المتهمين الهاربين، حيث تم ضبط باقى المتهمين الهارب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (الجيزة، سوهاج) كما تم ضبط السيارة المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.