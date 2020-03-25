اليوم السابع
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تحويل أكبر مركز للمعارض فى نيويورك إلى مستشفى مؤقت لعلاج كورونا.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:36 م
تحويل أكبر مركز للمعارض فى نيويورك إلى مستشفى مؤقت لعلاج كورونا.. صور حاكم نيويورك
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن مركز مؤتمرات ومعارض "جايكوب جافيتس -  Jacob K. Javits " فى ولاية نيويورك الأمريكية، تحويل مقره إلى مستشفى مؤقت لمعالجة المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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ووفقا لموقع nydailynews، كان من المفترض أن يستعد المركز مؤتمرات لاستضافة معرض نيويورك السنوى للسيارات فى الوقت الحالى، لكن بدلاً من ذلك، تم الإعلان عن تحويله إلى مستشفى مؤقت لمعالجة مرضى فيروس كورونا الذى أربك نظام الرعاية الصحية فى المدينة.
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من جانبه تجول أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، فى مقر المعرض الذى يبلغ مساحته نحو 1.8 مليون قدم مربع، مؤكدا أن أرضية المعرض ستصبح مقرا لأربع مستشفيات بسعة 250 سريراً لكل مستشفى، وسيغطى كل منها 40 ألف قدم مربع وسيعمل على تشغيله أخصائيون طبيون.

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيعمل سلاح الهندسة بالجيش الأمريكى على إضافة مستشفى خامس داخل المنشأة يضم 1000 سرير آخر، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فى هذه المستشفيات المؤقتة باستقبال المرضى مطلع شهر أبريل القادم، أو أثناء الوقت الذى كان مقررا فيه افتتاح معرض نيويورك للسيارات.

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وفى نفس السياق، أعلن المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق جيم لونج، أنه أجريت اختبارات لعدد من عناصر الإطفاء، وجاءت نتيجة 51 منهم إيجابية.

وقال لونج، إن من بين المصابين مكافحى حرائق وآخرين من أعضاء الخدمة الطبية فى الإدارة وعمالاً آخرين.

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من جهته أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، بؤرة فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة وأن الولاية تسجل مضاعفة لعدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 كل 3 أيام.

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وسجلت ولاية نيويورك أكثر من 25 ألف إصابة أى أكثر بـ 10 مرات من الحالات المؤكدة فى كاليفورنيا ثانى أكثر الولايات تضرراً بالوباء.

وفى عموم الولايات المتحدة التى باتت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الإصابات، فقد وصل عدد الوفيات إلى 606 والمصابين إلى أكثر من 50 ألفاً جراء فيروس كورونا المستجد.

 
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